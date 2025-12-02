Доля Китая на мировом рынке автомобилей достигла 38% в октябре 2025 года

Секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу сообщил, что в октябре 2025 года Китай занял 38% мирового автомобильного рынка. Общий объём глобальных продаж составил 8,64 млн единиц, что на 4% больше по сравнению с октябрём 2024 года, а по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 1%. Доля Китая в этом объёме — около 3,3 млн автомобилей.

С января по октябрь 2025 года мировые продажи автомобилей достигли 79,25 млн единиц (+6% к прошлому году). Китайская доля составила 34,9% с продажами 27,65 млн автомобилей (+12% г/г). Для сравнения, в США было продано 13,88 млн, в Индии — 4,56 млн, в Японии — 3,86 млн, в Германии — 2,61 млн единиц.

Китайский рынок демонстрирует не только наибольшие объёмы, но и высокую динамику роста. В то же время в России наблюдалось значительное снижение продаж, а рост в Мексике замедлился. Рынки Южной Америки показали относительно стабильные показатели.

В этом году три китайских производителя из топ‑10 мировых компаний значительно увеличили свою долю рынка: BYD занял шестое место, Geely — восьмое, Chery — десятое. Развитие электромобилей привело к постепенному снижению доли некоторых международных брендов, что отразилось на общем падении их присутствия на рынке.

Ранее Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) сообщала, что продажи в октябре достигли 3,322 млн единиц, при этом новые энергетические автомобили (BEV+PHEV+EREV) выросли на 20% г/г до рекордных 1,715 млн единиц, что составило 51,6% от всех продаж новых автомобилей.