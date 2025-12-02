Давление на главу Mercedes усиливается из-за провала стратегии люксовых моделей

Генеральному директору Ola Källenius, возглавляющему Mercedes-Benz, предъявляют всё больше требований вернуть компанию на устойчивый путь после провала намеченной премиальной стратегии. Инвесторы и представители дилеров указывают, что план 2022 года по усилению люксового сегмента не оправдался — вместо ожидаемого роста спроса на топовые авто продажи заметно снизились.

Компании пришлось объявить о снижении расходов и сокращении затрат на 10 % к 2027 году из‑за падения прибыли и спадов продаж электрокаров, а также ухудшения спроса на ключевых рынках, таких как Китай.

Аналитики и участники рынка подчёркивают, что для выхода из кризиса Mercedes‑Benz потребуется существенное изменение курса — от ориентации исключительно на дорогие модели к более сбалансированному подходу с учётом экономической обстановки и изменчивого спроса.