Skoda представила концепт электрического седана 100 с задним приводом в ретро-стиле

Чешская компания Skoda переосмыслила свой классический седан 100, выпускавшийся с 1969 по 1977 год в количестве более миллиона экземпляров, превратив его в современный электрический автомобиль.

Концепт получил острые линии и футуристический дизайн, вдохновлённый оригинальной моделью шестидесятых годов. Главный дизайнер экстерьера Martin Paclt отметил, что хотел работать с узнаваемой моделью с чистыми и лаконичными формами, которые гармонируют с текущим направлением Skoda Modern Solid.

Новая модель продолжает серию «Icons Get a Makeover», в рамках которой компания ранее показывала двухдверный купе, современную интерпретацию Favorit и концепт 110R. При этом Paclt опирался на пропорции текущей модели Superb, поэтому концепт оказался немного крупнее оригинала.

Электромобиль не является точной ретро-копией: он получил современные элементы, такие как углублённый капот с надписью Skoda и фирменная светотехника с четырьмя фарами. Основное внимание в дизайне уделено задней части: заднеприводная компоновка повлияла на форму кузова и систему охлаждения, включая воздухозаборники на крыше и боковые отверстия, а также широкой задней решёткой, имитирующей охлаждение 1,0-литрового двигателя оригинальной Skoda 100.

Как и предыдущие концепты серии, Skoda 100 не планируется к серийному производству. Тем не менее опыт Paclt в разработке Kodiaq, Karoq, Scala и других моделей может повлиять на будущие серийные автомобили бренда.