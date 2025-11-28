Подразделение Great Wall по автономным системам Haomo.AI приостановило работу после массовых увольнений

Стартап по разработке автономного вождения Haomo.AI, ранее входивший в структуру Great Wall Motor (GWM), на этой неделе приостановил все операции. Сотрудникам было объявлено, что начиная с 24 ноября им не нужно выходить на работу, при этом не предоставлялись объяснения или информация о дальнейших планах, сообщает Sina.

22 ноября персонал компании получил устное уведомление от отдела кадров о том, что с 24 ноября «выход на работу не требуется». Формальных объявлений, компенсаций или сроков возобновления деятельности компания не предоставила. При визите журналистов в офисы Haomo.AI в Пекине и Шанхае помещения оказались пустыми, оборудование отключено, персонала не было. Работники сообщали о задержках зарплаты, многомесячной задолженности, замороженных счетах компании, недоступных каналах связи и отсутствии ответа от руководства.

Haomo.AI была основана в ноябре 2019 года как отделение внутреннего подразделения Great Wall по интеллектуальному вождению. Основным продуктом компании была система HPilot для помощи водителю и автономного вождения, установленная более чем в 20 моделях бренда GWM. На пике развития стартап имел поддержку инвесторов и оценивался более чем в 1 млрд долларов США (примерно 110 млрд рублей). В последние месяцы сообщалось о снижении денежных потоков, сокращении штата и смене топ-менеджмента. Источники утверждают, что компании не удалось масштабировать технологии до серийного производства и стабильных коммерческих заказов.

На данный момент официального комментария от Haomo.AI или Great Wall Motor относительно характера приостановки работы, возможного роспуска или реструктуризации не поступало. Сотни сотрудников остаются в неопределённости по поводу невыплаченных зарплат, социальных взносов и дальнейшей карьеры.

Ситуация с Haomo.AI ставит вопросы о стратегии Great Wall в области автономных систем и требует пересмотра подходов к использованию технологий помощи водителю и автономного вождения в будущих моделях автомобилей.