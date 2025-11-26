В Россию вернулся надежный кроссовер, который дешевле «Лады» и «Москвича»

Известный россиянам Kia Seltos снова доступен на рынке страны по альтернативным схемам поставок из Китая и Казахстана. Цены стартуют от 1 710 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Для сравнения, компактный кроссовер Москвич 3 даже в базовой комплектации с «механикой» стоит от 1 913 000 рублей, а LADA Vesta SW Cross — от 1 879 000 рублей. При этом Kia Seltos можно заказать во Владивостоке с двух-трёхнедельной поставкой. В указанную цену включены все сопутствующие расходы. Речь идёт о комплектации Comfort с тканевым салоном, 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Даже за такие деньги оснащение весьма современное: цифровой «кокпит» с мультимедийной системой, мульти-руль, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, литые диски, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другие функции.

Цены на «заказные» Seltos в других городах выше: в Москве — от 1 830 000 рублей, в Благовещенске — от 1 928 000, в Санкт-Петербурге и Уфе — около 2 000 000 рублей. Машины из наличия дороже из-за коммерческого утильсбора, который может составлять около 600 000 рублей. Так, в Новокузнецке новый Seltos стоит от 2 400 000 рублей, в Кемерово — от 2 545 000 рублей.

Параллельно доступны версии из Казахстана с 2,0-литровым 149-сильным двигателем и вариатором. Под заказ их цена начинается от 1 980 000 рублей, из наличия — от 2 990 000 рублей.