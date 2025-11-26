В России подешевел кроссовер Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее: на все версии автомобиля вернули скидку в 50 000 рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

Модель, являющаяся локализованной версией китайского Chery Tiggo 7L, предлагается в переднеприводных и полноприводных исполнениях. Сейчас доступны две версии с передним приводом — Active 2WD и Prime 2WD, а также два варианта с полным приводом — Active 4WD и Prime 4WD. С учетом скидки цены на Tenet T7 начинаются от 2,63 млн рублей.

В то же время конкуренты подорожали: Haval Jolion в средних комплектациях прибавил 50 000 рублей, а Haval M6 с роботизированной трансмиссией — столько же. Теперь самый доступный Jolion 2024 года с «роботом» стоит 2,15 млн рублей, а M6 2025 года выпуска — 2,17 млн рублей.

Скидка на Tenet T7 делает его более привлекательным на фоне подорожавших моделей конкурентов.