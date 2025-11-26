Reuters: российский авторынок достигнет дна в начале 2026 года

По данным агентства Reuters, российский автомобильный рынок переживает новый спад и может показать минимальные показатели продаж в начале 2026 года. Главной причиной называют резкое повышение утилизационного сбора и НДС, что неминуемо приведет к росту цен на автомобили.

Аналитики отмечают, что октябрьский всплеск продаж до 165 702 машин был вызван ажиотажным спросом: покупатели стремились успеть приобрести автомобили до вступления новых правил и повышения цен. Средняя цена нового транспортного средства достигла 3 430 000 рублей (более 42 тыс. долларов США).

Рынок России, некогда считавшийся одним из самых перспективных в Европе, столкнулся с тяжелыми последствиями ухода западных производителей, высоких ставок по автокредитам и общего замедления экономики. Основными бенефициарами последних лет стали китайские марки, которые в 2024 году продали почти 1 млн автомобилей из общего объема 1,57 млн единиц.

Однако за десять месяцев 2025 года продажи составили лишь 1 060 000 машин, что почти на 20% ниже показателей прошлого года. Президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин ожидает особенно слабые январь и февраль 2026 года с падением продаж на 5–10%.

Дополнительное давление на рынок создаст повышение НДС с 20% до 22%, планируемое на 2026 год. По мнению экспертов, этот рост налогов усилит ценовое давление на все категории автомобилей, включая отечественные марки.

Покупатели уже ощущают последствия: один из автолюбителей отметил, что приобрел Infiniti QX50 до подорожания, сэкономив почти 700 000 рублей, и выразил мнение, что это может быть его «последняя новая машина в жизни».