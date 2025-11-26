Samson Sky продвигается в разработке летающего автомобиля Switchblade

Компания Samson Sky объявила о новом этапе тестирования своего летающего автомобиля Switchblade. Модель впервые поднялась в воздух в 2023 году, а теперь гибридный двигатель прошел первые стендовые испытания.

Switchblade оснащается турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 л.с., работающим с 800-вольтовой гибридной системой. На земле аппарат разгоняется до 160 км/ч, в воздухе — до 322 км/ч, а максимальная высота полета достигает 3 960 м. Переход из автомобильного режима в летный занимает около трех минут, когда выдвигаются крылья и хвостовое оперение.

Так как Switchblade относится к экспериментальной авиации, будущим владельцам понадобится водительское и пилотское удостоверение, а также участие в сборке — пользователь должен выполнить 51% работ с помощью программы Builder Assist.

Гибридная система продолжит испытания в исследовательском центре Университета Дейтона, а затем будет установлена на тестовый грузовик для имитации работы воздушного винта.

Интерес к проекту сохраняется: оформлено около 2 900 предварительных заявок, включая зарубежные. В полете водителям будет помогать AI-помощник, однако полного автопилота у Switchblade нет.