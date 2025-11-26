Главная » Новости

Страховщики назвали машины, которые чаще всего попадали в аварии

Страховщики назвали самые аварийные автомобили 2025 года. По данным Autonews.ru, чаще других в ДТП попадали машины китайских марок.

Тройка лидеров среди моделей выглядит так:

  • Changan Uni-V
  • Voyah Free
  • Omoda S5

В «черный список» также попали Москвич 3, Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAV GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing.

Если рассматривать бренды, лидеры по аварийности по версии «Ингострах» следующие:

  • Toyota — 9,4%
  • Kia — 7,5%
  • Lada — 7,4%
  • Hyundai — 7,3%
  • Nissan — 5%

По отдельным моделям антирейтинг возглавил Hyundai Solaris (3%), за ним идут Kia Rio (2,9%), Lada Granta (2,5%), Volkswagen Polo (1,7%) и Lada Vesta (1,7%).

Эксперты «Ренессанс Страхование» подсчитали, насколько частота ДТП у этих автомобилей превышает среднюю, что подтверждает их высокий риск на дорогах.

Tvoe-avto.com
