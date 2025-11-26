Страховщики назвали машины, которые чаще всего попадали в аварии

Страховщики назвали самые аварийные автомобили 2025 года. По данным Autonews.ru, чаще других в ДТП попадали машины китайских марок.
Тройка лидеров среди моделей выглядит так:
- Changan Uni-V
- Voyah Free
- Omoda S5
В «черный список» также попали Москвич 3, Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAV GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing.
Если рассматривать бренды, лидеры по аварийности по версии «Ингострах» следующие:
- Toyota — 9,4%
- Kia — 7,5%
- Lada — 7,4%
- Hyundai — 7,3%
- Nissan — 5%
По отдельным моделям антирейтинг возглавил Hyundai Solaris (3%), за ним идут Kia Rio (2,9%), Lada Granta (2,5%), Volkswagen Polo (1,7%) и Lada Vesta (1,7%).
Эксперты «Ренессанс Страхование» подсчитали, насколько частота ДТП у этих автомобилей превышает среднюю, что подтверждает их высокий риск на дорогах.