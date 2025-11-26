«Газпромнефть-СМ» представила инновационные масла для китайских автомобилей нового поколения

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» вывела на рынок синтетические трансмиссионные масла G-Box CVT LV и G-Box DCT LV, созданные специально для современных китайских автомобилей. Новые продукты разработаны в Научно-исследовательском центре компании с применением системы искусственного интеллекта «Алхимик».

Благодаря высокотехнологичной рецептуре масла обеспечивают стабильную работу трансмиссий, эффективную защиту от износа и оптимальную экономию топлива за счет пониженной вязкости. Смазочные свойства сохраняются даже при экстремальных температурах — вплоть до –50°C, что гарантирует уверенный пуск двигателя в любой мороз.

Срок службы масел достигает 60 000 км пробега, что подтверждает их повышенную износостойкость. Новые разработки дополнили линейку моторных масел G-Energy, подходящих для автомобилей марок Chery, Haval, Exeed, Omoda, Changan, Geely и других.

«На сегодняшний день ассортимент продукции «Газпромнефть-СМ» практически полностью покрывает потребности владельцев китайских автомобилей в моторных и трансмиссионных маслах», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Компания выпускает продукцию на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент составляет около 1000 наименований для всех секторов рынка.