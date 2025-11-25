Европейский автомобильный рынок вырос на 4,9% в октябре

Новые регистрации легковых автомобилей в Европе увеличились на 4,9% в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Всего в странах Европейского союза, Великобритании и государств ЕАСТ было зарегистрировано около 1,092 млн автомобилей. Основные рынки — Германия и Великобритания — показали рост: регистрации у Volkswagen, Stellantis и Renault выросли на 6,5%, 4,6% и 10,6% соответственно.

При этом Tesla зафиксировала падение продаж почти на 48,5%, тогда как китайские автопроизводители, такие как BYD, продемонстрировали рост на 206,8%. Электромобили, включая полностью электрические, гибридные и подключаемые гибриды, составили примерно 63,9% от общего числа регистраций в блоке — это значительный вклад по сравнению с прошлым годом.

Среди крупнейших экономик ЕС Германия показала рост на 7,8%, Испания — на 15,9%, Франция — на 2,9%, тогда как в Италии отмечено небольшое снижение — на 0,5%.

ACEA отмечает, что несмотря на недавний рост, объем рынка всё ещё остаётся ниже допандемийных уровней, а доля полностью электрических автомобилей (BEV) пока не соответствует целям «зеленого» перехода.

Кроме того, улучшение настроений потребителей, активная электрификация и введение новых стимулов могут поддерживать дальнейшую позитивную динамику, особенно в западной части Европы, где рынок PV вырос на 4,5% в годовом выражении.