Суд обязал структуры Xiaomi вернуть покупателю двойной аванс в рублях

Народный суд района Мэйлань в Хайкоу обязал связанные с Xiaomi компании вернуть покупательнице удвоенную сумму авансового платежа — 10 000 юаней (около 140 000 рублей). Решение касается требования внести полную оплату до передачи автомобиля, что стало первым подобным делом в стране.

Согласно вердикту, полученному юристами истца после заседания в начале ноября, компании Haikou Xiaomi Jingming Technology Co., Ltd. и Xiaomi Jingming Technology Co., Ltd. должны вернуть средства в течение десяти дней с момента вступления решения в силу. Представляющий покупательницу юрист подтвердил получение решения, отметив, что намерения Xiaomi по возможной апелляции пока неизвестны.

Поводом для разбирательства стала предоплата в размере 5 000 юаней (примерно 70 000 рублей), внесённая 19 июля 2024 года за автомобиль SU7 Max в цвете Aurora Purple стоимостью 318 900 юаней (порядка 4 464 600 рублей). После тест-драйва покупательнице сообщили, что автомобиль должен поступить в дилерский центр 24 октября. Из-за финансовых причин она попросила перенести получение машины.

22 октября ей сообщили, что отсрочка потребует переноса производства. Покупательница согласилась, получив подтверждение, что заказ будет действителен 360 дней с момента внесения аванса и что запросить производство можно в любой момент в этот период. Также её предупредили, что превышение срока приведёт к одностороннему расторжению договора и удержанию аванса.

Несмотря на договорённость о переносе производства, 4 декабря 2024 года сотрудник Xiaomi потребовал внести оставшуюся сумму — 313 900 юаней (около 4 394 600 рублей) — в течение семи дней, указав на возможность аннулирования заказа при просрочке. Покупательница не согласилась, однако 10 декабря получила повторное уведомление со ссылкой на условия договора. 16 декабря Xiaomi объявила о расторжении контракта за неоплату, сохранив аванс. В феврале 2025 года покупательницу уведомили, что автомобиль был произведён ещё в октябре, но заказ аннулирован.

Попытки вернуть аванс через горячую линию для потребителей и органы надзора результата не дали, после чего последовало обращение в суд.

Суд указал, что официальный ответ Xiaomi Auto от 1 мая 2024 года, опубликованный в рубрике «Вопросы и ответы № 34», содержал утверждение о возможности оплаты остатка после осмотра автомобиля. Это было признано важной причиной, по которой покупательница заключила договор.

Суд подтвердил действительность договора купли-продажи, но признал условие о необходимости полной оплаты за семь дней до осмотра и передачи автомобиля, а также о риске отмены заказа и удержания аванса — несправедливым. По оценке суда, такое требование существенно увеличивало финансовую нагрузку на покупателя и ограничивало его право оценить качество автомобиля перед оплатой.

Кроме того, суд указал, что требование немедленной оплаты противоречило ранее достигнутой договорённости о переносе производства и публичному заявлению компании. Производство автомобиля без уведомления покупательницы и последующее требование полной оплаты суд признал нарушением принципа добросовестности.

В результате суд признал спорные положения договора недействительными и обязал компании вернуть покупательнице двойную сумму аванса.