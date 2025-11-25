За последние годы китайский бренд Jetour уверенно укрепил присутствие на российском рынке — в модельной линейке появились как городские кроссоверы, так и полноценные внедорожники. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевую новинку — Jetour T2, сравним её с другими моделями бренда, приведём технические характеристики, примерные цены и практические рекомендации для покупателей.

Краткая картина модельного ряда Jetour в России

На российском рынке модели Jetour ориентированны на разные потребности: городские кроссоверы, семейные SUV и более «проходимые» внедорожные версии. В числе наиболее заметных позиций — X70 (и его модификации), Dashing, X90 (плюс-версии) и T2 — рамный внедорожник повышенной проходимости.

Модели, представленные официально

Jetour T2 — внедорожник, ориентированный на уверенное передвижение по трассам и бездорожью.

Jetour X70 / X70 Plus — семейные кроссоверы с упором на комфорт и вместительность.

Jetour Dashing — компактный городской кроссовер.

Jetour X90 Plus — старшая модель в линейке, с расширенным набором опций.

Jetour T2 — что важно знать

Купить Джетур Т2 в России – разумное решение, ведь он позиционируется как рамный внедорожник с увеличенным клиренсом и системой полного привода. Модель доступна в нескольких комплектациях и предлагается официальными дилерами по России. По данным официального сайта, T2 поставляется в актуальных комплектациях 2024–2025 годов и есть в наличии у дилеров.

Ключевые технические характеристики (ориентировочно)

Параметр Значение Двигатель Бензиновый 2.0 л, 245 л.с. (турб.) Коробка 8-ступенчатая автоматическая / роботизированная Привод Полный привод (AWD) Клиренс ~220 мм Габариты (Д×Ш×В) ≈ 4785 × 2006 × 1880 мм Объём багажника 580 л (с вариантами трансформации)

Эти данные собраны на основе технических листов дилеров и агрегаторов: они дают представление о реальном техническом профиле автомобиля. Для точных параметров конкретной комплектации следует обращаться к спецификации дилера при покупке. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Цены и комплектации в России

Официальный прайс-лист Jetour на сайте jetour-ru.com варьируется в зависимости от комплектации, региона и дилерских акций. На официальном сайте и у крупных дилеров указаны стартовые цены, которые могут изменяться при проведении акций. Примерный диапазон цен на 2024–2025 годы для T2 находится в пределах от ~2,9 млн до 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации и опций. Для точной текущей цены лучше обратиться к официальному дилеру в вашем регионе.

Преимущества Jetour T2

Проходимость и клиренс — подходит для регионов с плохими дорогами и частыми загородными выездами. Комплектация — современный набор электронных ассистентов, мультимедиа и опций комфорта в старших версиях. Цена/функционал — конкурентный уровень по сравнению с аналогами в сегменте «доступный рамный SUV».

Ограничения и риски

Относительно новая марка — важно проверять сервисную сеть и опыт обслуживания в вашем регионе.

Рыночная ликвидность — при перепродаже остаточная стоимость может быть ниже, чем у устоявшихся брендов.

Наличие запчастей — для некоторых редких компонентов возможны сроки поставки.

Советы покупателю: как выбрать модель Jetour

1. Оцените реальные потребности

Если вам нужен автомобиль преимущественно для города — рассмотрите X70 или Dashing. Если вы часто выезжаете за город и требуется проходимость — T2 будет более подходящим выбором.

2. Проверьте дилерскую сеть и сервис

Перед покупкой уточните адреса официальных дилеров и сервисных центров в вашем регионе, ознакомьтесь с отзывами и условиями гарантийного обслуживания. Наличие локальных складов запчастей значительно снижает потенциальные неудобства.

3. Сравните комплектации и внимательно читайте договора

Проверьте, какие опции входят в базовую комплектацию (подушки безопасности, системы помощи при движении, мультимедиа) и какие доступны за доплату. Сверяйте комплектацию с официальным прайс-листом.

Вывод

Jetour предлагает на российском рынке интересный набор моделей, среди которых T2 выделяется как мощный внедорожник с грамотным соотношением цены и оснащения. Для тех, кто ищет современный функционал при сравнительно доступной цене и требует от машины проходимости — T2 выглядит логичным выбором. Тем не менее, перед покупкой рекомендуется изучить локальную дилерскую сеть, уточнить сроки обслуживания и сравнить конкретные комплектации по факту.

Примечание: технические данные и цены в статье указаны на основании открытых источников официальных дилеров и агрегаторов (официальный сайт Jetour Russia, автопорталы и дилерские страницы). Для окончательного решения обращайтесь к официальному дилеру для получения актуальной спецификации и прайс-листа.