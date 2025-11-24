Автогрейдер XCMG GR215: характеристики, преимущества и руководство по выбору

Автогрейдер XCMG GR215 — это тяжёлая дорожно-строительная машина, разработанная для точного профилирования полотна, формирования откосов, планировки и подготовки оснований под дорожное покрытие. В данной статье представлены подробные технические характеристики, сравнительная таблица параметров, формулы для расчёта ключевых показателей эффективности, а также практические рекомендации по эксплуатации и обслуживанию, необходимые владельцу или специалисту по закупкам.
Краткое описание модели
Модель xcmg gr215 позиционируется как универсальный автогрейдер среднего-тяжёлого класса: машина сочетает высокую тяговую силу, устойчивую гидравлику и комфортную рабочую кабину, что позволяет эффективно работать в дорожном строительстве, благоустройстве аэродромов и при подготовке промышленных площадок. Официальные данные производителя и независимые каталоги подтверждают, что GR215 оснащается дизельным двигателем Cummins серии 6CTA8.3-C215 с номинальной мощностью порядка 160 кВт (≈215 л.с.).
Технические характеристики (основные)
|Параметр
|Значение
|Комментарий
|Двигатель
|Cummins 6CTA8.3-C215
|Турбодизель, 2200 об/мин.
|Номинальная мощность
|160 кВт (≈215 л.с.)
|Оптимально для задач среднего класса.
|Эксплуатационный вес
|16 500–17 000 кг
|Зависит от комплектации (без/с рыхлителем).
|Размер отвала (mouldboard)
|4 270 × 610 мм
|Стандартная ширина для эффективной планировки.
|Максимальная глубина резания
|500 мм
|Позволяет вести значительные земляные работы.
|Максимальная скорость
|до 38 км/ч (вперед)
|Зависит от переключения передач.
Указанные технические параметры согласуются с данными производителя и специализированных баз технических характеристик.
Формула: удельная мощность
Для быстрой оценки удельной мощности машины (важна при выборе техники для специфичных работ) используют простую формулу:
Pуд = P / W
где Pуд — удельная мощность (кВт/т), P — номинальная мощность двигателя (кВт), W — эксплуатационный вес (т). Для GR215 с P = 160 кВт и W ≈ 16.5 т:
Pуд = 160 / 16.5 ≈ 9.7 кВт/т
Этот показатель помогает сравнивать производительность машин разных классов при решении задач тяги и мощности. Высокое значение указывает на лучшую динамику и способность удерживать скорость при нагрузке.
Преимущества и типичные области применения
- Высокая тяговая сила и устойчивость при планировочных работах на равнинных и наклонных участках.
- Широкий отвалообразующий элемент (4,27 м) обеспечивает большую производительность за проход.
- Надёжный мотор Cummins, проверенный временем и обеспечивающий простоту сервисного обслуживания.
- Подходит для дорожного строительства, аэродромных работ, подготовки оснований под промышленные площадки и сельскохозяйственных работ.
Короткий список ключевых преимуществ (нумерованный)
- Оптимальное соотношение мощности и веса для задач среднего класса.
- Удобство технического обслуживания и доступность запчастей.
- Широкая область применения — от планировки до снятия верхнего слоя грунта.
Эксплуатация и обслуживание — практические рекомендации
Правильная эксплуатация и плановое обслуживание продлевают срок службы автогрейдера и минимизируют простой. Ниже — базовый регламент и советы:
- Ежедневный визуальный осмотр (уровни масла/охлаждающей жидкости, состояние шин, крепления отвала).
- Своевременная замена моторного масла и фильтров по регламенту производителя (интервалы зависят от режима работы и условий эксплуатации).
- Проверка и регулировка рабочих органов отвала; своевременная замена изношенных лезвий.
- Контроль состояния гидравлической системы и шлангов, особенно в зонах повышенного трения.
При работе в пыльных или абразивных условиях сокращайте интервалы замены фильтров и масел — это дешевле, чем капитальный ремонт двигателя и гидравлики.
Критерии выбора при покупке
- Комплектация: наличие рыхлителя, переднего отвалa, тип шин и дополнительного оборудования.
- Гарантия и сервис: наличие официального сервисного центра и доступных запасных частей.
- Экономика эксплуатации: расход топлива и стоимость ТО в расчёте на 1000 моточасов.
- История машины (для бывших в эксплуатации): пробег/моточасы, период обслуживания, наличие актов ТО.
Сравнение с аналогами
GR215 конкурирует с моделями других производителей по классу 16–18 тонн. Преимущество этой модели — баланс между ценой, доступностью запчастей и эксплуатационной надёжностью двигателя Cummins. Для окончательного выбора следует сравнить удельную мощность, объём отвала и доступность локального сервиса.
Заключение
Автогрейдер XCMG GR215 — практичное решение для предприятий, которым требуется универсальная машина для работ по планировке и подготовке оснований. При грамотном подборе комплектации и соблюдении регламента обслуживания модель обеспечивает высокий уровень производительности и экономику эксплуатации. Перед покупкой рекомендуется запросить у поставщика полный спецификационный лист и сервисную программу, а также сопоставить удельные показатели с требованиями конкретного проекта.