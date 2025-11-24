Автогрейдер XCMG GR215: характеристики, преимущества и руководство по выбору

Автогрейдер XCMG GR215 — это тяжёлая дорожно-строительная машина, разработанная для точного профилирования полотна, формирования откосов, планировки и подготовки оснований под дорожное покрытие. В данной статье представлены подробные технические характеристики, сравнительная таблица параметров, формулы для расчёта ключевых показателей эффективности, а также практические рекомендации по эксплуатации и обслуживанию, необходимые владельцу или специалисту по закупкам.

Краткое описание модели

Модель xcmg gr215 позиционируется как универсальный автогрейдер среднего-тяжёлого класса: машина сочетает высокую тяговую силу, устойчивую гидравлику и комфортную рабочую кабину, что позволяет эффективно работать в дорожном строительстве, благоустройстве аэродромов и при подготовке промышленных площадок. Официальные данные производителя и независимые каталоги подтверждают, что GR215 оснащается дизельным двигателем Cummins серии 6CTA8.3-C215 с номинальной мощностью порядка 160 кВт (≈215 л.с.).

Технические характеристики (основные)

Параметр Значение Комментарий Двигатель Cummins 6CTA8.3-C215 Турбодизель, 2200 об/мин. Номинальная мощность 160 кВт (≈215 л.с.) Оптимально для задач среднего класса. Эксплуатационный вес 16 500–17 000 кг Зависит от комплектации (без/с рыхлителем). Размер отвала (mouldboard) 4 270 × 610 мм Стандартная ширина для эффективной планировки. Максимальная глубина резания 500 мм Позволяет вести значительные земляные работы. Максимальная скорость до 38 км/ч (вперед) Зависит от переключения передач.

Указанные технические параметры согласуются с данными производителя и специализированных баз технических характеристик.

Формула: удельная мощность

Для быстрой оценки удельной мощности машины (важна при выборе техники для специфичных работ) используют простую формулу:

Pуд = P / W

где Pуд — удельная мощность (кВт/т), P — номинальная мощность двигателя (кВт), W — эксплуатационный вес (т). Для GR215 с P = 160 кВт и W ≈ 16.5 т:

Pуд = 160 / 16.5 ≈ 9.7 кВт/т

Этот показатель помогает сравнивать производительность машин разных классов при решении задач тяги и мощности. Высокое значение указывает на лучшую динамику и способность удерживать скорость при нагрузке.

Преимущества и типичные области применения

Высокая тяговая сила и устойчивость при планировочных работах на равнинных и наклонных участках.

Широкий отвалообразующий элемент (4,27 м) обеспечивает большую производительность за проход.

Надёжный мотор Cummins, проверенный временем и обеспечивающий простоту сервисного обслуживания.

Подходит для дорожного строительства, аэродромных работ, подготовки оснований под промышленные площадки и сельскохозяйственных работ.

Короткий список ключевых преимуществ (нумерованный)

Оптимальное соотношение мощности и веса для задач среднего класса. Удобство технического обслуживания и доступность запчастей. Широкая область применения — от планировки до снятия верхнего слоя грунта.

Эксплуатация и обслуживание — практические рекомендации

Правильная эксплуатация и плановое обслуживание продлевают срок службы автогрейдера и минимизируют простой. Ниже — базовый регламент и советы:

Ежедневный визуальный осмотр (уровни масла/охлаждающей жидкости, состояние шин, крепления отвала). Своевременная замена моторного масла и фильтров по регламенту производителя (интервалы зависят от режима работы и условий эксплуатации). Проверка и регулировка рабочих органов отвала; своевременная замена изношенных лезвий. Контроль состояния гидравлической системы и шлангов, особенно в зонах повышенного трения.

При работе в пыльных или абразивных условиях сокращайте интервалы замены фильтров и масел — это дешевле, чем капитальный ремонт двигателя и гидравлики.

Критерии выбора при покупке

Комплектация: наличие рыхлителя, переднего отвалa, тип шин и дополнительного оборудования.

наличие рыхлителя, переднего отвалa, тип шин и дополнительного оборудования. Гарантия и сервис: наличие официального сервисного центра и доступных запасных частей.

наличие официального сервисного центра и доступных запасных частей. Экономика эксплуатации: расход топлива и стоимость ТО в расчёте на 1000 моточасов.

расход топлива и стоимость ТО в расчёте на 1000 моточасов. История машины (для бывших в эксплуатации): пробег/моточасы, период обслуживания, наличие актов ТО.

Сравнение с аналогами

GR215 конкурирует с моделями других производителей по классу 16–18 тонн. Преимущество этой модели — баланс между ценой, доступностью запчастей и эксплуатационной надёжностью двигателя Cummins. Для окончательного выбора следует сравнить удельную мощность, объём отвала и доступность локального сервиса.

Заключение

Автогрейдер XCMG GR215 — практичное решение для предприятий, которым требуется универсальная машина для работ по планировке и подготовке оснований. При грамотном подборе комплектации и соблюдении регламента обслуживания модель обеспечивает высокий уровень производительности и экономику эксплуатации. Перед покупкой рекомендуется запросить у поставщика полный спецификационный лист и сервисную программу, а также сопоставить удельные показатели с требованиями конкретного проекта.