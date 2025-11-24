BYD представила новый 2,0-литровый оппозитный двигатель для гибридов

Компания BYD опубликовала видео с разборкой нового 2,0-литрового турбированного оппозитного («боксер») двигателя, созданного для платформы e⁴. В ролике представлен технический комментарий профессора Сюй Мина из Шанхайского университета Цзяо Тун. По данным IT-home, этот двигатель стал «мировым первенцем» среди плоских моторов для серийных электрифицированных автомобилей.

Плоская компоновка обеспечивает меньшую вертикальную высоту и лучшую компенсацию вибраций по сравнению с рядными двигателями, что улучшает показатели шума, вибраций и жёсткости (NVH). Первый автомобиль с этим мотором — гибрид BYD Yangwang U7, где он установлен в компактном «шестиядерном» переднем модуле вместе с генератором, двумя приводными электромоторами и двумя электромагнитами системы подвески DiSus-Z.

Двигатель 2.0T разработан для серийного гибридного режима платформы e⁴: его основная задача — выработка электроэнергии для электропривода, однако при определённых условиях мотор может напрямую передавать крутящий момент на заднюю ось. Общая мощность системы достигает 272 л. с. (около 203 кВт) и 380 Н·м.

Для компактности и низкого уровня шума мотор оснащён системой сухого картера, индивидуальной схемой циркуляции масла и охлаждения, а также рядом решений для снижения NVH, включая «сэндвич»-структуру крышек и двойные цепи ГРМ. По данным BYD, при холостом ходе и лёгкой нагрузке шум двигателя всего на 1 дБ выше, чем у электромоторов, и практически не ощущается в повседневной эксплуатации.

Мотор был специально спроектирован для ограниченного пространства переднего отсека U7. Низкопрофильная конструкция (высота всего 420 мм) сохраняет свободное место и низкий центр тяжести. Технические наблюдатели отмечают сходство с классическими оппозитными двигателями Porsche и Subaru, при этом BYD адаптировала архитектуру для гибридной работы и компактного размещения.

Платформа e⁴ с боксерным мотором поддерживает продвинутые режимы движения, включая «крабовую ходьбу» и развороты на месте, благодаря индивидуальному управлению колёсными моторами. Также мощность двигателя может динамически регулироваться в зависимости от состояния заряда батареи (SOC), что повышает эффективность гибридного режима.

BYD Yangwang U7 официально представлен в начале 2025 года. Модель с подключаемым гибридом стартует от 628 000 юаней (около 5,6 млн рублей), четырёхместная версия стоит 708 000 юаней (около 6,3 млн рублей).