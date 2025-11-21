Моторные масла «Газпромнефть-СМ» попали в список «100 лучших товаров России»

Эксперты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» высоко оценили моторные и индустриальные масла для транспорта и техники «Газпромнефть – смазочные материалы»: пять продуктов стали финалистами федерального этапа. Комиссия учитывала качество, экологичность, безопасность и энергоэффективность.

«Программа «100 лучших товаров России» — это своего рода национальный проект в области качества. Оценка продукции основывается не только на мнении экспертов, но и на отзывах потребителей», – отметил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

Лауреатом конкурса стало всесезонное моторное масло Gazpromneft Diesel Premium 15W-40. Также в рейтинг качества попали моторные, гидравлические и трансмиссионно-гидравлические масла линеек G-Profi и G-Special. Кроме того, эксперты выделили литиевую смазку Gazpromneft Grease LX EP 2 для металлургического оборудования, бумагоделательных машин и спецтехники лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей.

«Обеспечение российских потребителей современными и качественными нефтепродуктами – ключевая задача нашей компании. Для повышения эффективности производства топлив, масел, битумов и других нефтехимических товаров мы провели масштабную модернизацию НПЗ», – отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Продукты создаются по собственным рецептурам. С запуском комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП) в Омске компания освоила полный цикл производства на российской компонентной базе. Масла «Газпромнефть-СМ» проходят тщательный контроль на всех этапах — от компонентов до фасовки. Лаборатория ежегодно выполняет свыше 500 тысяч тестов по более чем 100 передовым методам для поддержания высокого качества продукции.