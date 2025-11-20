Главная » Новости

Обновлённая Niva Travel получила доработанный мотор и стала комфортнее

Опубликовано Обновлено

Обновлённая Niva Travel получила доработанный мотор и стала комфортнее

Lada Niva Travel после очередного обновления получила не только изменённый внешний вид, но и существенно переработанную техническую часть. Основным новшеством стал 1,8-литровый двигатель на 90 л. с., который заменил прежний 1,7-литровый агрегат. По отзывам тестировщиков «Южного автомобиля», такой мотор обеспечивает более уверенную тягу и делает поведение машины предсказуемее как на дорогах, так и вне асфальта.

Содержание
  1. Поездка по городу и трассе
  2. Особенности на пересечённой местности
  3. Что может ограничивать

Поездка по городу и трассе

Новый двигатель выдаёт высокий крутящий момент уже на низких оборотах, что позволяет двигаться без частых переключений и ускоряться без сильного раскручивания. Улучшилось и восприятие звука — при запуске мотор работает тише, а уровень вибраций в салоне заметно ниже. После установки нового стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль чуть устойчивее проходит неровные повороты, хотя характер подвески остаётся близким к прежним версиям.

Особенности на пересечённой местности

При движении вне дорог обновлённый мотор проявляет себя особенно уверенно: тяга «внизу» помогает проходить мягкий грунт и неровные участки без потери темпа. Применение ременного привода ГРМ вместо цепи уменьшило шум и вибрации, что повышает комфорт на длительных маршрутах. В конструкции двигателя использовано более 50 обновлённых компонентов — это касается впуска, выпуска, охлаждения и топливной системы, что должно способствовать стабильной работе под нагрузкой.

Что может ограничивать

Номинальная мощность осталась умеренной — 90 л. с. обеспечивают достаточную динамику в спокойных режимах, но разгон до 100 км/ч занимает примерно 16 секунд. Расход около 10 л на 100 км остаётся типичным для машин такого класса и может показаться высоким в городе. Стоимость версии с новым мотором выше, чем у вариантов без обновления, а элементы трансмиссии — коробка и раздаточная коробка — остались прежними.

Модель стала удобнее в повседневной эксплуатации, сохранив при этом свои внедорожные качества. Улучшение шумо- и виброизоляции заметно влияет на комфорт, а повышение тяги на низких оборотах делает автомобиль более уверенным на сложных участках. Такой вариант подойдёт тем, кому близок характер классической «Нивы», но важны более современные ощущения при смешанном режиме эксплуатации.

Tvoe-avto.com
© 2025 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена