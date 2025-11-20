Обновлённая Niva Travel получила доработанный мотор и стала комфортнее

Lada Niva Travel после очередного обновления получила не только изменённый внешний вид, но и существенно переработанную техническую часть. Основным новшеством стал 1,8-литровый двигатель на 90 л. с., который заменил прежний 1,7-литровый агрегат. По отзывам тестировщиков «Южного автомобиля», такой мотор обеспечивает более уверенную тягу и делает поведение машины предсказуемее как на дорогах, так и вне асфальта.

Поездка по городу и трассе

Новый двигатель выдаёт высокий крутящий момент уже на низких оборотах, что позволяет двигаться без частых переключений и ускоряться без сильного раскручивания. Улучшилось и восприятие звука — при запуске мотор работает тише, а уровень вибраций в салоне заметно ниже. После установки нового стабилизатора поперечной устойчивости автомобиль чуть устойчивее проходит неровные повороты, хотя характер подвески остаётся близким к прежним версиям.

Особенности на пересечённой местности

При движении вне дорог обновлённый мотор проявляет себя особенно уверенно: тяга «внизу» помогает проходить мягкий грунт и неровные участки без потери темпа. Применение ременного привода ГРМ вместо цепи уменьшило шум и вибрации, что повышает комфорт на длительных маршрутах. В конструкции двигателя использовано более 50 обновлённых компонентов — это касается впуска, выпуска, охлаждения и топливной системы, что должно способствовать стабильной работе под нагрузкой.

Что может ограничивать

Номинальная мощность осталась умеренной — 90 л. с. обеспечивают достаточную динамику в спокойных режимах, но разгон до 100 км/ч занимает примерно 16 секунд. Расход около 10 л на 100 км остаётся типичным для машин такого класса и может показаться высоким в городе. Стоимость версии с новым мотором выше, чем у вариантов без обновления, а элементы трансмиссии — коробка и раздаточная коробка — остались прежними.

Модель стала удобнее в повседневной эксплуатации, сохранив при этом свои внедорожные качества. Улучшение шумо- и виброизоляции заметно влияет на комфорт, а повышение тяги на низких оборотах делает автомобиль более уверенным на сложных участках. Такой вариант подойдёт тем, кому близок характер классической «Нивы», но важны более современные ощущения при смешанном режиме эксплуатации.