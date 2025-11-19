Jeep выводит на рынок электрический внедорожник Recon с классическим духом бездорожья

Jeep представила электрическую модель Recon 2026 — первый Trail Rated EV от бренда, созданный для поездок по бездорожью.

Recon оснащён двумя электромоторами мощностью 250 кВт каждый, суммарной отдачей 650 л. с. и 840 Н·м крутящего момента, а также 100‑кВт·ч батареей, защищённой стальным корпусом.

Автомобиль предлагает 5 режимов тяги через систему Selec‑Terrain, электронный блокирующий дифференциал и высокий дорожный просвет.

Салон оборудован съёмными дверями и задним стеклом, большим 14,5-дюймовым экраном с Uconnect 5, а также 12,3-дюймовой приборной панелью. Запас хода на одной зарядке составляет до 400 км по данным компании.

Продажи в США начнутся весной 2026 года, стартовая цена — 66 995 $, что составляет примерно 6,7 млн рублей.