Чип Shenji NX9031 от Nio выходит на рынок внешней лицензии

Компания Nio начинает получать доход от своего передового чипа для интеллектуального вождения Shenji NX9031, открывая его внешнее техническое лицензирование. Это позволяет трансформировать значительные вложения в НИОКР в потенциальный источник дохода.

По данным отраслевых источников, стоимость лицензий может сильно варьироваться: отдельное разрешение на интеллектуальную собственность оценивается в несколько миллионов долларов, а лицензия на систему уровня SoC — сотни миллионов долларов.

Чип Shenji NX9031 создан по 5‑нм автомобильному процессу, его вычислительная мощность примерно в четыре раза превышает Nvidia Orin-X. Проект, стартовавший в 2021 году, реализовывала команда из более 600 специалистов в области фронт- и бэкэнд-дизайна, верификации и тестирования, сопоставимая по масштабам с независимой чип-компанией. Инвестиции значительно превысили аналогичные проекты Xpeng и Li Auto.

Генеральный директор Nio Уильям Ли ранее отмечал, что затраты на разработку NX9031 эквивалентны строительству 1 000 станций замены батарей, каждая из которых стоит 10–20 млн рублей, а суммарные вложения превышают 14 млрд рублей. По словам главы чип-подразделения Nio Чжан Данью, Shenji NX9031 прошёл три года исследований и тестирования; некоторые показатели превышают отраслевые стандарты, а массовое производство началось на несколько месяцев раньше, чем у Nvidia Thor-U. Чип уже интегрирован в модели ET9, 2025 ES6 и EC6, обеспечивая экономию примерно 15 тыс. рублей на автомобиле.

В условиях давления на денежные потоки и стремления к прибыльности в IV квартале Nio усилила меры по сокращению расходов и поиску новых источников дохода, включая коммерциализацию чип-бизнеса. В июне была создана Anhui Shenji Technology Co., объединяющая НИОКР, массовое производство и лицензирование при полном контроле Nio.

14 ноября дочерняя структура Nio основала совместное предприятие Chongqing Chuangyuan Zhihang Technology Co., Ltd. с Aixin Yuanzhi Semiconductor (Chongqing) и OmniVision Integrated Circuits, уставный капитал составил 1,4 млрд рублей, крупнейший акционер Aixin Yuanzhi Semiconductor владеет 36,4%.

Ранее, 1 июля, Ли сообщил, что система Nio World Model постепенно внедряется в ET9, новые ES6, EC6, ET5 и ET5T, что подтверждает соответствие чипа Shenji NX9031 проектным целям.

По мнению Ли, передовой чип для интеллектуального вождения должен обладать высокой вычислительной мощностью и пропускной способностью для поддержки алгоритмов и обновлений программного обеспечения на 10 лет, безопасной и надёжной работой в экстремальных условиях с минимальной задержкой и быстрым откликом, а также способностью к обработке изображений в любых погодных и сценарных условиях. Именно эти цели и стали исходной задачей проекта Shenji NX9031.