Geely представит 2026 Galaxy Starship 7 EM-i с увеличенным запасом хода на электротяге

Компания Geely выпустит обновлённый Galaxy Starship 7 EM-i, известный за рубежом как Geely Starry EM-i, в Китае 19 ноября 2025 года. Модель остаётся в сегменте компактных подключаемых гибридных SUV и предлагает значительные улучшения по сравнению с версией 2025 года, включая рост чисто электрического пробега и обновлённые системы помощи водителю.

Цены на текущую версию варьируются от 97 800 до 130 800 юаней (примерно 1,34–1,79 млн рублей). В обновлении 2026 года особое внимание уделено конфигурации и увеличению электрического диапазона для всех комплектаций. Базовая версия теперь может проехать до 130 км на электротяге по циклу CLTC, средняя — 135 км, а топ‑модель достигает 200 км.

Плаг-ин-гибридная установка 2026 года сочетает прежний 1,5‑литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 82 кВт с модернизированным электромотором, увеличившим мощность с 160 кВт до 175 кВт. EM-i система сохраняет термический КПД на уровне 46,5% и использует 11-в-1 электропривод. По данным 2025 года, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунд, а комбинированный расход топлива при разряженной батарее составляет 3,75 л/100 км с суммарным пробегом на одной заправке до 1 420 км.

Системы помощи водителю получили обновления: новые радары и камеры поддерживают функцию Geely H3 с пилотируемым ассистентом на высокой скорости и автоматической парковкой. На боковых зеркалах добавлены синие индикаторы для отображения активного ассистента.

Салон 2026 Starship 7 EM-i оборудован новым 15,4-дюймовым центральным сенсорным экраном (вместо 14,6-дюймового), продолжается использование мультимедийной системы Flyme Auto с интеграцией автомобиля, смартфона и облачных сервисов. Сохранились 16-канальная аудиосистема FlymeSound, процессор Dragon Eagle One, подогрев/вентиляция/массаж передних кресел, подогрев руля, HUD, SPA-кресла, система Parking Guard и боковые шторки безопасности.

Габариты модели не изменились: длина 4 740 мм, ширина 1 905 мм, высота 1 685 мм, колёсная база 2 755 мм. Для внешнего оформления предложены шесть цветов, вдохновлённых китайской керамикой: Spring Dawn Green, Autumn Moon Silver, First Snow White, Misty Grey, Ink Shadow Black и Sky Blue.

Starship 7 EM-i 2026 сохраняет возможности предыдущего поколения, но сочетает улучшенный электрический диапазон, обновлённые системы помощи водителю и более крупный мультимедийный экран, что делает модель более удобной для длительных поездок и городской эксплуатации.