GWM представит новый пикап Cannon 2026 на автосалоне в Гуанчжоу с обновленными технологиями

Компания GWM готовит показ новой линейки пикапов Cannon 2026 на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября 2025 года. В обновленный ряд войдут пассажирский Cannon, внедорожная версия и коммерческий вариант, каждый из которых получил изменения во внешнем облике, интерьере и силовых агрегатах.

Пассажирский Cannon получит обновлённую мультимедийную систему Coffee OS 3, внедорожная версия — интеллектуальную систему полного привода BorgWarner 4A+ MLock с тремя блокировками дифференциалов. Коммерческая модель обзавелась новой передней частью с двухлинзовыми LED-фарами, дополнительными противотуманными огнями и 18-дюймовыми колёсами, а также сохраняет прежние варианты двигателей: 2,4‑литровый турбодизель мощностью 135 кВт и 480 Н·м с 9-ступенчатым автоматом. Новые системы стабилизации объединяют функции контроля крена и спуска с горы.

Внедорожная версия сохраняет шестиугольную решётку радиатора с горизонтальными планками и текстурированной сеткой «под чешую». Комплектация включает лебёдку T-Max, шноркель, 18‑дюймовые вседорожные шины, амортизаторы K‑Man, броню кузова 3 мм, боковые подножки и стальные бамперы. Габариты модели составляют 5 444 мм в длину, 1 958 мм в ширину, 1 893 мм в высоту, колесная база — 3 230 мм. Клиренс горной версии достигает 228 мм, углы въезда и съезда — 30° и 26° соответственно. Доступна стальная листовая или пятирычажная подвеска.

Салон внедорожного Cannon включает 7-дюймовую панель приборов, 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран, физические кнопки на центральной консоли и беспроводную зарядку, USB и 12‑В разъёмы, системы помощи водителю второго уровня, режимы вождения, блокировки дифференциалов, функцию «танк-турн» и режим «ползучего» движения.

Двигатели включают 2,0‑литровый бензиновый мотор мощностью 140 кВт и 360 Н·м с 8‑ступенчатым автоматом и 2,4‑литровый дизель 137 кВт и 480 Н·м с 9‑ступенчатым автоматом. Модель будет конкурировать с пикапами среднего класса, например, Nissan Frontier Pro.

В 2025 году продажи пикапов GWM на международных рынках выросли: за первое полугодие экспорт составил около 158 000 единиц, что на 30,2 % больше, чем в 2024 году, при этом зарубежные продажи занимают почти 35 % от общего объёма. Глобальные продажи пикапов, включая Cannon, превысили 96 000 единиц к середине 2025 года, из которых более 30 000 отправлено за границу. Компания работает через более 1 400 дилерских каналов в более чем 170 странах и регионах, что создаёт перспективы для расширения международного присутствия новых моделей.

Официальные цены на пикапы Cannon 2026 пока не объявлены, текущая внедорожная версия стоит от 1 830 000 до 2 030 000 рублей. Подробности будут раскрыты на автосалоне в Гуанчжоу.