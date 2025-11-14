Wuling представила Xingguang 730 — доступный MPV с несколькими вариантами силовых установок

Компания SGMW официально выпустила новый среднеразмерный MPV Xingguang 730 с четырьмя конфигурациями: бензиновый 1.5T Comfort с МКП, бензиновый 1.5T Elite с вариатором, плагин-гибрид Luxury с запасом хода 125 км и полностью электрический Luxury с 500 км пробега. Цены стартуют от 73 000 юаней (около 7300 рублей) до 109 800 юаней (около 11 000 рублей). Автомобиль оснащён батареями Lingxi Power 3.0 и Shenlian, а также более 50 общими функциями для бензиновых и электрических моделей.

Xingguang 730 получил современный дизайн с крупной чёрной решёткой, узкими фарами и скрытыми раздвижными дверями. Длина составляет 4910 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1770 мм, колёсная база — 2910 мм. Доступно четыре цвета кузова: Smoke Grey, Silver Frost White, Obsidian Black и Twilight Purple.

Салон оборудован «плавающей» панелью приборов и 12,8-дюймовым экраном центральной консоли с подключением к системе M2M. Семиместная компоновка 2+2+3 предусматривает полностью регулируемые сиденья, передние могут раскладываться на 180°, второй ряд с подлокотниками и множеством углов регулировки. Объём багажника при сложенных третьем ряде увеличивается с 315 до 1202 литров.

Плагин-гибрид использует двигатель 1.5 л с 10-в-1 электромотором, расход топлива 5,3 л/100 км (при разряженной батарее), чисто электрический пробег 125 км и суммарный 1100 км. Электрическая версия с мотором 100 кВт и батареей 60 кВт·ч обеспечивает 500 км пробега и поддерживает быструю зарядку 2C, добавляя 200 км за 15 минут. Бензиновая версия развивает 130 кВт (174 л.с.) с МКП или CVT.