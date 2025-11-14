Новый CEO JLR П.Б. Баладжи столкнется с четырьмя крупными вызовами

Jaguar Land Rover пережил непростой год: на компанию повлияли глобальная торговая нестабильность, кибератака и задержки с запуском новых моделей Jaguar. С 17 ноября новым генеральным директором станет П.Б. Баладжи, ранее работавший финансовым директором Tata Motors и членом совета директоров JLR с 2017 года. Он известен как внимательный к цифрам и строгий управленец.

Главные задачи Баладжи включают:

Перезапуск Jaguar

Баладжи возьмёт на себя реализацию плана по трансформации Jaguar в производителя исключительно электрических автомобилей класса люкс. Производство первого нового четырёхдверного GT стартует в 2027 году. Ритейлеры столкнутся с сокращением моделей и подготовкой к меньшему объёму продаж. Цель — закрепиться на рынке EV стоимостью более 10 млн рублей, где конкуренты испытывают сложности. Платформа Jaguar Electric Architecture разработана для долгой автономии и сохранения динамики бренда, но её использование ограничивает возможность гибридных моделей и увеличивает риски. Восстановление после кибератаки

В августе кибератака привела к остановке производства на пять недель и потере примерно 40 000 автомобилей, что оценивается в убыток около 70 млрд рублей для JLR и 190 млрд рублей для экономики Великобритании. Баладжи предстоит внедрять новые IT-системы, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций. Увеличение масштабов и маржинальности

Продажи JLR уступают крупным конкурента BMW и Mercedes-Benz. Для повышения прибыльности Баладжи может активнее использовать сотрудничество с Tata Motors и оптимизировать затраты на технологии и закупки. Основной акцент будет сделан на продаже дорогих моделей Range Rover и высокопроизводительных Defender, с усилением контроля за маржой и сокращением расходов. Ускорение выпуска новых моделей

С 2022 года компания не выпускала полностью новые модели, а текущий модельный ряд устарел. Электрические Range Rover и Defender появятся в производстве в 2025–2026 годах, но линейка бензиновых и гибридных автомобилей останется ограниченной. Баладжи предстоит обеспечить выпуск востребованных моделей и удержать интерес покупателей на фоне высоких затрат на батареи и ограниченной маржи EV.

С JLR, поддерживающим около 200 000 рабочих мест и многочисленных поставщиков, новый CEO предстоит принимать решения, которые определят будущее компании в условиях высокой конкуренции и технологических изменений.