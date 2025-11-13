Baidu Apollo Go превзошёл конкурентов с 17 млн поездок и планирует прибыль в 2025 году

Сервис беспилотных такси Baidu Apollo Go еженедельно выполняет более 250 000 полностью автономных заказов без водителя на борту. На сегодняшний день по всему миру он завершил свыше 17 миллионов поездок, что позволяет компании заявлять о лидерстве в сфере автономного такси.

Операции Apollo Go охватывают 22 города, включая Пекин, Шанхай, Ухань, Шэньчжэнь, Гонконг, а также международные направления — Дубай и Абу-Даби. Средний показатель безопасности полностью автономных автомобилей составляет 10,14 миллиона километров до срабатывания подушки безопасности.

Согласно данным конференции Baidu World, с конца предыдущего квартала до 31 октября сервис выполнил более 3 миллионов заказов за три месяца, что почти на 50 % больше по сравнению с предыдущим кварталом. Шестое поколение беспилотных автомобилей позволило снизить стоимость эксплуатации с миллионов юаней до 204 600 юаней (около 28 600 рублей).

В Ухане деятельность Apollo Go приближается к точке безубыточности, и компания прогнозирует достижение прибыли к 2025 году. Baidu также демонстрирует технологии автономного вождения на международных трассах, таких как Yas Marina Circuit в Абу-Даби, планируя предоставлять туристические маршруты.

Седьмое поколение автомобилей, как ожидается, будет стоить менее 204 600 юаней (около 28 600 рублей), что может дать Baidu преимущество перед конкурентами, такими как Waymo, особенно за пределами США, где основной рынок Apollo Go.