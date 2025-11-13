BYD готовит к запуску в Великобритании кроссовер Sealion 5 DM-i

В январе следующего года на рынке Великобритании появится BYD Sealion 5 DM-i — девятая модель бренда за последние три года, сообщает Auto Express. Ожидается, что автомобиль станет одним из самых продаваемых у производителя и составит конкуренцию таким кроссоверам, как Kia Sportage, Hyundai Tucson и Nissan Qashqai в сегменте среднеразмерных SUV.

Для версии DM-i будет предложена только подключаемая гибридная силовая установка. На глобальных рынках также доступен электромобиль Sealion 5 EV с различными вариантами батарей. В гибридной модификации установлены 1,5-литровый бензиновый четырёхцилиндровый двигатель и передний электромотор с суммарной мощностью 194 л. с. и 300 Н·м крутящего момента. По данным сайта BYD для Филиппин, разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды.

Батарея ёмкостью 12,96 кВт·ч обеспечивает электромобильный пробег по NEDC до 71 км и комбинированный запас хода на бензине и электричестве до 1 001 км. На цикле WLTP эти показатели могут быть немного ниже. Длина автомобиля составляет 4 738 мм, багажник рассчитан на 520 л, а салон рассчитан на пять пассажиров, что соответствует требованиям семейного SUV.

Точные комплектации для рынка Великобритании пока не объявлены, но ожидается, что в автомобиле будет установлен поворотный сенсорный экран в центре панели, а также поддержка технологии Vehicle to Load (V2L). Модель разместится между BYD Atto 2 и Seal U DM-i, а стартовая цена прогнозируется примерно на уровне 3 300 000 ₽ при поступлении первых автомобилей в начале 2026 года.