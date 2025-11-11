Xiaomi YU7 обошёл Tesla Model Y по продажам в Китае в октябре

В октябре 2025 года розничные продажи электромобилей Xiaomi в Китае составили 48 654 единицы, сообщает Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). На долю модели YU7 пришлось 33 662 автомобиля, что превысило внутренние поставки Tesla Model Y за тот же месяц.

По данным ECC Intelligence Bureau, Tesla в октябре отгрузила около 61 500 машин, из которых примерно 35 400 отправлены на экспорт, оставляя около 26 100 автомобилей на китайском рынке. Таким образом, показатели YU7 превышают продажи Tesla Model Y внутри страны.

С учётом того, что поставки YU7 начались 6 июля, общий объём продаж модели уже превысил 70 000 единиц. В октябре общий рынок пассажирских автомобилей в Китае достиг примерно 2,24 млн единиц.

Xiaomi вошла в число ведущих производителей электромобилей страны по продажам в октябре, уступая только таким компаниям, как BYD и Tesla. YU7 с 33 662 проданными автомобилями заняла одно из лидирующих мест среди среднеразмерных электрических SUV, а стремительный рост компании связывают с интеграцией собственных программных и электронных решений, привлекающих молодых покупателей.