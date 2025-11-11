Представлен электромобиль XPeng X9 Ultra с вычислительной мощностью 2250 TOPS

Компания Xpeng официально представила X9 Ultra — новую полностью электрическую версию своего популярного MPV X9, согласно данным, опубликованным в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Автомобиль оснащён тремя фирменными AI-чипами Turing с общей вычислительной мощностью 2250 TOPS.

Два из этих чипов предназначены для работы системы помощи водителю VLA large, а третий усиливает интеллектуальную мультимедийную систему VLM large. X9 Ultra будет доступен в двух версиях: с задним приводом и с полным приводом, используя литий-ионные аккумуляторы на основе трёхкомпонентной технологии.

Внешние изменения затронули передние противотуманные фары и нижний бампер, соответствующие дизайну версии X9 с увеличенным запасом хода, аналогичные изменения коснулись и заднего бампера. Длина автомобиля составляет 5 316 мм, ширина — 1 988 мм, высота — 1 785 мм, а колёсная база достигает 3 160 мм. Покупателям предложат два варианта колёс: 19-дюймовые низкодисковые или 20-дюймовые многоспицевые.

Водители смогут выбрать одно- или двухмоторную версию. Вариант с одним мотором оснащён электродвигателем мощностью 235 кВт (≈315 л. с.), а полноприводная версия оснащена двумя моторами: передний на 235 кВт (≈315 л. с.) и задний на 135 кВт (≈181 л. с.). Обе версии питаются от литий-ионных аккумуляторов CALB.