Моторные масла G-Energy признаны в России общеизвестным товарным знаком

Компания «Газпром нефть» зарегистрировала в Роспатенте бренд автомобильных масел G-Energy как общеизвестный товарный знак. Внесение розничных марок компании в реестр общеизвестных знаков гарантирует защиту любимых российскими водителями брендов и подчеркивает качество предлагаемых товаров и услуг.

G-Energy появился в портфеле компании в 2010 году как линейка высокотехнологичных моторных, трансмиссионных и гидравлических масел для легкового и коммерческого транспорта. Рецептуры разрабатываются в Научно-исследовательском центре с применением ИИ-системы. Масла производят на заводах «Газпромнефть – смазочные материалы» в Омске и подмосковном Фрязине.

По словам начальника департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александра Дыбаля, важно обеспечивать охрану интеллектуальных прав от незаконного копирования, учитывая широкую известность торговых марок компании.

«Нам удалось добиться статуса общеизвестных товарных знаков для всех трех основных розничных брендов компании: сети АЗС «Газпромнефть», премиального топлива G-Drive, а теперь и автомобильных масел G-Energy», – подчеркнул он.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец заявил, что статус общеизвестного товарного знака – это важная оценка качества работы компании.

«У наших клиентов G-Energy прочно ассоциируется с высококачественными инновационными маслами, ассортимент которых насчитывает свыше 160 наименований для всех типов современной автомобильной техники», – отметил он.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), бренд известен 85% потребителей.