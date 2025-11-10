Tesla представила в Китае Model Y Long Range RWD с запасом хода 821 км

В Китае официально запущена версия Model Y Long Range с задним приводом (RWD), расширившая линейку до четырёх вариантов. Цена новой модели начинается от 288 500 юаней (примерно 1 850 000 рублей), а запас хода по циклу CLTC составляет 821 км, что делает её самой дальнобойной версией Model Y на рынке страны.

Сейчас полная серия Model Y в Китае включает:

RWD — от 263 500 юаней (~1 690 000 рублей)

Long Range RWD — от 288 500 юаней (~1 850 000 рублей)

Long Range AWD — от 313 500 юаней (~2 010 000 рублей)

Model Y L (шестиместная версия) — от 339 000 юаней (~2 180 000 рублей)

Длина автомобиля составляет 4797 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1624 мм, а база колёс — 2890 мм. Снаружи модель получила задние фонари с технологией рассеянного отражения, запатентованной Tesla, которая станет визуальной особенностью новинки.

Салон сохранил фирменный стиль: 15,4‑дюймовый передний и 8‑дюймовый задний сенсорные экраны поддерживают Bluetooth, позволяя пассажирам слушать музыку, смотреть фильмы, играть и управлять подогревом сидений с любого места.

Энергией Long Range RWD Model Y обеспечивает аккумулятор LG на 78,4 кВт·ч, который обеспечивает 821 км пробега по CLTC. Привод — задний, мощность двигателя 225 кВт (302 л. с.), разгон до 100 км/ч за 5,6 секунды, максимальная скорость — 201 км/ч.

За улучшенный запас хода новая версия стоит на 25 000 юаней (~160 000 рублей) дороже базовой, при этом остальные характеристики остались без изменений. Аудиосистема по-прежнему включает девять динамиков, что вызвало критику пользователей, часть из которых оставила комментарии на Weibo, обратившись к вице-президенту Tesla China Грейс Тао.