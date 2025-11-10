Renault выпустила новый Twingo всего за два года, ускорив разработку до рекорда

На создание серийной версии Twingo, превратившей яркий концепт в готовый к производству автомобиль, Renault понадобилось всего сто недель. Объявление о запуске модели через два года, сделанное бывшим гендиректором Лука де Мео 15 ноября 2023 года, стало неожиданностью даже для руководства компании. Такой темп позволил бренду соперничать по скорости разработки с китайскими производителями, такими как BYD и Geely.

Для ускорения процесса Renault внедрила подход к принятию решений без многочисленных совещаний и длительных исследований. Компания открыла собственный центр R&D в Шанхае — ACDC, где работа над Twingo велась круглосуточно, используя китайскую производственную инфраструктуру с высоким уровнем технологий и быстрой реализацией проектов. При этом Technocentre в Париже координировал весь процесс, а почти все элементы Twingo, от силовой установки до механизма сдвижных задних сидений, были разработаны заново.

Сокращение сроков разработки позволило снизить расходы, что делает Twingo более доступным по цене, при этом модель остаётся прибыльной. Новый подход также даёт автомобилю конкурентное преимущество: на рынке компактных электрокаров Twingo окажется практически без конкуренции в течение года, до появления аналогичного решения от Volkswagen.