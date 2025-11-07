GWM представила обновлённый внедорожник Tank 400 с системой Coffee Pilot

Бренд Tank компании Great Wall Motor (GWM) выпустил в Китае обновлённую версию внедорожника Tank 400. Модель сохранила рамную конструкцию и получила доработки во внешнем виде, интерьере и интеллектуальных системах помощи водителю. Стоимость варьируется от примерно 2,5 до 3,2 млн рублей в зависимости от комплектации и типа силовой установки.

Габариты автомобиля составляют 4964×1970×1905 мм, колёсная база — 2850 мм. По сравнению с предыдущей версией длина уменьшилась на 21 мм, ширина увеличилась на 10 мм, а высота — на 5 мм. Обновлённый передний бампер получил чёрные декоративные элементы, решётку с двумя хромированными планками и многоугольные фары. На боковинах появились накладки с имитацией заклёпок, а сзади сохранено крепление запасного колеса с новой крышкой и переработанными эмблемами.

В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный экран с разрешением 2,5K и обновлённым интерфейсом Coffee OS третьего поколения, поддерживающим голосовое управление Coffee GPT. Приборная панель выполнена в виде 12,3-дюймового LCD-дисплея, а также предусмотрен проекционный дисплей. Ручка переключения передач теперь выполнена в виде рычага.

В топовых версиях предлагаются перфорированные кожаные сиденья Nappa с вентиляцией, подогревом и функцией массажа водителя, задний 15,6-дюймовый экран, холодильник на 5,4 л с диапазоном температур от −6 до +50 °C, шторки и аудиосистема с 14 динамиками.

Линейка двигателей включает бензиновый 2.0T с мягкой гибридной системой 48V (185 кВт, 385 Н·м) и дизельный 2.4T (137 кВт, 490 Н·м), оба с 9-ступенчатым «автоматом». Гибридная версия Hi4-T оснащена мотором 2.0T (185 кВт) и электродвигателем 130 кВт с батареей 37,1 кВт·ч, обеспечивающей до 105 км пробега на электротяге и быструю зарядку до 103 кВт. Вариант Hi4-Z использует два электромотора (215 и 240 кВт) и аккумулятор 59,05 кВт·ч, обеспечивающий около 200 км пробега и зарядку до 163 кВт.

Комплектации Smart оснащены системой Coffee Pilot Ultra, включающей лидар Hesai ATX и боковые камеры, что позволяет использовать функции навигации-на-автопилоте (NOA) в городе и на трассе, а также различные режимы автоматической парковки.

Внедорожник Tank 400 конкурирует на китайском рынке с моделями Beijing BJ60 и Fangchengbao Baobao 5, стартуя по цене около 2,4 млн рублей.