Обновлённый Stelato S9 представлен с системой автопилота Huawei ADS 4.0

Совместный премиальный бренд Huawei и BAIC — Stelato — объявил о начале приёма предварительных заказов на обновлённую версию седана среднего и крупного класса Stelato S9. Стоимость модели стартует примерно от 3,2 млн рублей. Обновление включает доработки внешнего оформления и усовершенствование систем помощи водителю.

Модель оснащена 36 высокоточным датчиками, среди которых — четыре лидарных модуля. Передний радарный блок теперь состоит из трёх распределённых миллиметровых радаров, а также добавлены внешние микрофоны.

Дизайн автомобиля выполнен в тематике космоса: тройные С-образные фары, светодиодная полоса в виде звёздного ореола и новый фирменный знак «Universe Star». Кроме того, появились фары «Brilliant Star River», обновлённые диски, электронные наружные зеркала и новый оттенок кузова под названием «Universe». Задние фонари получили оформление в стиле «Nebula».

Размеры Stelato S9 составляют 5160×2005×1492 мм, колёсная база — 3050 мм. Автомобиль оборудован четырьмя лидарами (один 192-линейный и три твёрдотельных), а также трёхрадарной 4D-миллиметровой системой. На основе этих датчиков работает комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0.

Модель будет представлена в двух вариантах: полностью электрическом (EV) и с увеличенным запасом хода (EREV). Электрическая версия построена на платформе 800 В и оснащается двигателем Huawei Digital Energy мощностью 227 кВт (около 304 л. с.), обеспечивающим запас хода более 800 км. Версия EREV использует систему «Snow Owl» и способна преодолеть свыше 1300 км по циклу CLTC.