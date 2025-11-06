Renault представила новое электрическое Twingo — стильный городской хэтчбек по доступной цене

Renault представила обновлённое Twingo — компактный электромобиль с ретро-дизайном и просторным салоном. Новинка может стоить около 2 миллионов рублей, что делает её одной из самых доступных моделей в своём сегменте. Разработка заняла всего половину обычного срока создания новой модели.

Дизайн Twingo практически повторяет концепт-кар, показанный два года назад, сохранив черты оригинальной модели 1990-х годов. По словам главы дизайн-подразделения Renault Group Лоренса ван ден Акера, основная задача состояла в том, чтобы новая версия вызывала узнавание и ассоциировалась с классическим Twingo, но при этом оставалась самостоятельным современным автомобилем.

Передняя часть выделяется крупными светодиодными фарами в форме подков и узкой решёткой, создающей «улыбку». Компактные габариты, округлые линии кузова и короткие свесы придают машине динамичный облик. Теперь Twingo стал пятидверным, что повысило удобство посадки на задние сиденья.

Renault также доработала внешний вид, скрыв уплотнители окон и добавив защитные элементы в бамперы. Сзади установлены вертикальные светодиодные фонари и крупное стекло с пластиковым обрамлением, напоминающим старые телевизоры. Новая эмблема Twingo вдохновлена кнопками геймпада PlayStation.

Автомобиль будет предлагаться в ярких цветах — Mango Yellow, Absolute Green и Absolute Red. Стандартными станут 16-дюймовые колёса, а за доплату доступны 18-дюймовые.

В салоне установлены 7-дюймовая цифровая панель приборов и 10-дюймовый центральный экран с мультимедийной системой OpenR Link. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. В старших комплектациях появятся встроенные сервисы Google, включая карты, голосового помощника и доступ к приложениям через Google Play. Кроме того, встроенный виртуальный ассистент Reno сможет искать зарядные станции и отвечать на вопросы с помощью ChatGPT.

Всего предусмотрено до 24 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и функцию предупреждения о выходе пассажиров. Кнопка «My Safety Perso» позволяет быстро отключить часть электронных помощников.

Несмотря на использование жёсткого пластика, интерьер выглядит современно благодаря цветным вставкам и рельефным элементам.

При длине всего 3,79 метра Twingo обеспечивает достойное пространство в салоне. Задние сиденья двигаются вперёд на 17 см, что увеличивает объём багажника с 250 до 360 литров, а при сложенных спинках — до 1000 литров. Под полом предусмотрено 50 литров дополнительного пространства для кабелей, а в салоне — ещё 19 литров для мелких вещей.

Модель построена на платформе AmpR Small, как и Renault 5, но оснащена собственным электроприводом с упором на экономичность. Новая LFP-батарея ёмкостью 27,5 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 263 км (по городскому циклу). Электромотор мощностью 80 л.с. развивает крутящий момент 175 Н·м, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 12,1 секунды.

Зарядка с помощью устройства мощностью 50 кВт позволяет пополнить батарею с 10 до 80 % примерно за 30 минут, а при подключении к настенной станции 7 кВт — менее чем за 5 часов.

Ожидается, что продажи в Европе начнутся в конце 2026 года, а первые поставки стартуют в 2027 году. Начальная цена составит менее 2,3 миллиона рублей, а с учётом европейских субсидий — около 2 миллионов рублей. Производство будет налажено в Словении.

Базовая комплектация включает мультимедийные экраны, задние парктроники, круиз-контроль, систему удержания в полосе и мониторинг внимания водителя. Версия Techno дополнительно предложит камеру заднего вида, бесключевой доступ, автоматический дальний свет и режим управления одной педалью.

Таким образом, новое Renault Twingo обещает стать компактным, экономичным и удобным городским электромобилем с современными технологиями и узнаваемым ретро-шармом.