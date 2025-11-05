Toyota отзывает более 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида

Toyota объявила об отзыве 1 024 407 автомобилей в США из-за возможного некорректного отображения изображения с камеры заднего вида, сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзыв затрагивает модели Toyota bZ4X, Camry, Crown, Crown Signia, Grand Highlander, Highlander, Land Cruiser, Mirai, Prius, RAV4, Sienna и Venza, а также Lexus ES, GX, LC, LS, LX, NX, RX, RZ и TX. В список также входит Subaru Solterra 2023–2025 годов выпуска, созданная в сотрудничестве с Toyota.

Всего отзыв охватит около 3,3 млн автомобилей по всему миру, из которых примерно 1,1 млн находятся в Северной Америке, большая часть — в США. В Канаде под отзыв попадают 99 178 машин.

Проблема связана с программным сбоем, из-за которого изображение с камеры может зависать или не отображаться, что нарушает федеральные требования по задней видимости. Дефектный компонент поставляет компания Denso Corp., аффилированная с Toyota.

Первое тестирование программного обеспечения началось в апреле 2024 года после поступления сообщений о сбоях камеры. Toyota не сообщала о случаях аварий или травм, связанных с этим дефектом.

Владельцы автомобилей могут обновить программное обеспечение у официальных дилеров Toyota или Lexus, а для Solterra — у дилеров Subaru. Дилеры были уведомлены 30 октября, уведомления владельцам будут разосланы с 16 по 31 декабря.

Отзыв связан с аналогичными случаями в последние годы: Ford за последний месяц отозвал более 3,3 млн автомобилей из-за проблем с камерой заднего вида, а Stellantis — почти 1,2 млн в прошлом году.