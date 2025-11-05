Новый Bentley Continental Supersports получит задний привод и премиальный ценник

Британский автопроизводитель Bentley готов представить новое поколение высокопроизводительных Continental GT. Второй тизер нового флагманского варианта «Supersports» намекает на возможного конкурента Ferrari 12Cilindri и Aston Martin Vanquish. Модель позиционируется как «самый лёгкий и ориентированный на водителя» Continental GT и будет официально представлена 14 ноября в Нью-Йорке.

Первый тизер появился месяц назад и показывал затемнённую заднюю часть модифицированного Continental GT с крупным спойлером, переработанным бампером и более агрессивным диффузором. На новом изображении запечатлено переднее колесо автомобиля и значительные элементы отделки из углеродного волокна на пороге, а также впервые видно шильдик «Supersports».

На снимке можно разглядеть матовую окраску и детали медного цвета, а за многоспицевым колесом видны углерод-керамические тормозные диски. Остальная часть автомобиля остаётся скрытой до официального дебюта на следующей неделе.

Короткий пресс-релиз, сопровождающий изображение, уточняет, что Bentley Supersports будет выпускаться ограниченной серией, однако точное количество экземпляров пока неизвестно. Двухдверная модель на базе Continental станет лишь четвёртой в истории марки с названием Supersports.

Технические характеристики пока не раскрываются, но подтверждено, что это будет первый Continental GT с задним приводом. После снятия с производства W12 и доступности V8 только в гибридной версии, новая модель предложит более классическое решение.

Ожидается использование форсированной версии 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом без гибридных компонентов. Более доступная версия этого двигателя мощностью 542 л. с. использовалась в этом поколении Continental несколько лет, тогда как 12-цилиндровая модификация всегда задавала верхний предел мощности. Двигатель будет сочетаться с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Другие автомобили на платформе MSB, например Porsche Panamera Turbo S предыдущего поколения, могут развивать до 631 л. с. на этом двигателе, что может дать ориентир по возможной мощности нового Supersports.

На данный момент других подробностей нет, но ожидается, что новая модель станет самым дорогим двухдверным Bentley Continental в линейке, с ориентировочной ценой около 39 млн ₽. Премьера запланирована на 14 ноября в 01:30 по GMT.