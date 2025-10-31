Dongfeng Nissan показала салон Teana с системой Huawei HarmonyOS

Dongfeng Nissan представила интерьер Teana HarmonyOS Cockpit — первого в мире бензинового автомобиля с интегрированной системой Huawei HarmonyOS. Салон выполнен с 90% покрытия мягкими материалами и оснащён аудиосистемой Huawei Sound.

Центральное место занимает умный руль с четырьмя скролл-колёсами, 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с голосовым ассистентом AI. Физические кнопки под экраном сохраняют доступ к основным функциям.

Экстерьер получил обновлённую переднюю часть с V-Motion решёткой и LED-фарами, боковая линия сохранена, а на машине установлены 19-дюймовые колёса. Под капотом — 2.0T VC-Turbo с 243 л.с. и CVT, имитирующая 8 передач.