Li Auto отзывает более 11 тысяч автомобилей Mega 2024 из-за риска батареи

Компания Li Auto объявила о начале отзыва 11 411 электромобилей Li Mega 2024 года выпуска из-за возможного риска, связанного с недостаточной защитой охлаждающей жидкости от коррозии. Официальное уведомление направлено в Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR), а отзыв начнётся 7 ноября 2025 года.

Под отзыв попали автомобили, произведённые с 18 февраля по 27 декабря 2024 года. Согласно уведомлению (Recall No. S2025M0174V), охлаждающая жидкость может обладать недостаточными антикоррозийными свойствами. В определённых условиях это может привести к коррозии и протечке алюминиевых охлаждающих пластин аккумулятора и контроллера переднего мотора.

Протечка может проявляться через включение индикаторов неисправности, снижение мощности или невозможность запуска автомобиля. В редких случаях дефект способен вызвать тепловой выброс аккумулятора, создавая серьёзную угрозу безопасности.

Для устранения проблемы Li Auto предоставит бесплатную замену охлаждающей жидкости, аккумулятора и контроллера переднего мотора для всех автомобилей, подпадающих под отзыв.

В качестве временной меры компания внедрила облачную систему раннего оповещения, которая отслеживает возможные утечки охлаждающей жидкости и риски для аккумулятора. В случае обнаружения неполадок пользователи будут уведомлены через линию поддержки, встроенную систему Ecall, а также индикацию на приборной панели, SMS и звуковые сигналы, с инструкцией безопасно остановиться и дождаться помощи.

Li Auto уточняет, что если предупреждения и индикаторы на панели не срабатывают, автомобиль работает в обычном режиме. Владельцам рекомендуется записаться на бесплатную замену после получения приглашения от компании.