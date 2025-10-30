Nissan открыл предзаказ на пикап Frontier Pro, собранный в Китае

Компания Zhengzhou Nissan начала предзаказ на новый пикап Frontier Pro, первый глобальный модельный ряд Nissan, полностью разработанный, спроектированный и произведённый в Китае. В продаже представлены шесть версий с ценой от 176 900 до 249 900 юаней (примерно 24,8–35 тыс. $).

Автомобиль предлагается с бензиновым, дизельным и подключаемым гибридным (PHEV) силовыми агрегатами, все версии оснащены системой полного привода. Длина пикапа составляет 5520 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1950 мм, а колёсная база — 3300 мм.

Frontier Pro получил Т-образные фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями и задние фонари в том же стиле, соединённые декоративной полосой. На задней двери установлен логотип Nissan и двухуровневая ступенька для удобного доступа к грузовому отсеку.

Салон оснащён 14,6-дюймовым плавающим экраном управления и полностью цифровой панелью приборов, дополненной физическими кнопками и электронным селектором передач.

Бензиновая версия получила 2,0T двигатель, дизельная — 2,3T, PHEV оснащён гибридной установкой мощностью 410 л. с. и крутящим моментом 800 Н·м, способной буксировать до 3,5 т и обеспечивать чисто электрический пробег до 135 км. Пикап поддерживает 13 режимов движения для различных типов местности.

Период предзаказа продлится с 30 октября по 26 ноября 2025 года, а официальная премьера состоится в четвертом квартале 2025 года. Цены на версии: