VW предупреждает о рисках задержек производства из-за дефицита чипов Nexperia

Volkswagen Group заявила, что для достижения финансовых целей в 2025 году компании потребуется стабильное обеспечение полупроводниками, подчеркнув, что возможный дефицит чипов Nexperia может усилить давление на автомобильную отрасль.

Европейским автопроизводителям грозит приостановка производства в ближайшие дни из‑за дефицита чипов, которые выпускает нидерландский производитель, оказавшийся в центре спора с Китаем, сообщает отраслевое лобби ACEA.

В отчёте за третий квартал, опубликованном 30 октября, VW сохранила прогноз по прибыли, уточнив, что он основан на «достаточной доступности полупроводников». Компания ожидает операционную маржу в диапазоне 2–3 %. Производство на немецких заводах обеспечено на следующую неделю, однако риски перебоев сохраняются. Представитель VW отметил, что «в условиях динамичной ситуации краткосрочные последствия для производственной сети группы не исключены» и добавил, что компания активно ищет альтернативные решения с поставщиками.

За три месяца, завершившиеся в сентябре, Volkswagen зафиксировала операционный убыток в 1,3 млрд евро, что связано с затратами по американским тарифам и пересмотром стратегии электромобилей у Porsche. Корпорация сделала списания и обесценения на сумму 5,1 млрд евро. Без этих разовых расходов операционная маржа составила 5,4 %, тогда как годом ранее был зафиксирован минус 1,6 %.

Volkswagen сталкивается с медленным переходом европейских потребителей на электромобили, слабым восстановлением спроса после пандемии и падением продаж в Китае и США. В ответ компания планирует «жёстко реализовывать меры по экономии» и искать новые подходы, сообщил финансовый директор Арно Антлиц. Генеральный директор VW Оливер Блюме предпринимает шаги по снижению расходов, включая сокращение планов по производству батарей и разработке собственного ПО, а также партнёрства с Xpeng и Rivian для увеличения присутствия в Китае и США.

В Европе и Южной Америке наблюдается рост поставок, компенсирующий снижение продаж в Китае и США. Заказы на электромобили в Западной Европе выросли на 17 %, при этом более пятой части составляют машины с батарейным питанием. После пересмотра стратегии Porsche по электрокарам Блюме завершает совместное руководство Porsche, оставаясь главой VW Group. Новый генеральный директор Porsche, Майкл Лайтерс, вступит в должность в январе.