Arcfox представил новый Alpha T5 с расширенным запасом хода и системой ADS

BAIC представила обновлённый электромобиль Arcfox Alpha T5, включая модель с увеличенным запасом хода (EREV) и обновлённые версии BEV. Новая линейка из семи комплектаций имеет рекомендованную цену от 113 800 до 158 800 юаней (16 000–22 200 долларов).

Модель EREV оснащена 1,5-литровой системой увеличенного запаса хода BAIC Shenqing и обеспечивает чисто электрический пробег до 215 км по стандарту CLTC. Обновлённые BEV-версии получили улучшения в комплектациях и мощности, при этом топовая модель теперь способна проехать до 705 км (CLTC) на одной зарядке.

На презентации BAIC New Energy также представила системы «Yuanjing Intelligent Driving» и «Yuanjing Intelligent Cabin» для помощи водителю и интеллектуального управления салоном. Система Yuanjing Intelligent Driving предлагается в трёх уровнях — Pro (L2, 128–256 TOPS), Max (L2 с расширением до L3, 400–600 TOPS) и Ultra (L4, 1000 TOPS). Yuanjing Intelligent Cabin распознаёт голосовые команды и эмоциональное состояние водителя, используя центральную модель и несколько интеллектуальных агентов.

Внешне Alpha T5 получил закрытую переднюю решётку, треугольные фары с LED-дневными ходовыми огнями, трёхсекционный передний бампер с воздуховодами и рельефные линии на капоте. Боковая часть автомобиля выделяется приподнятой линией пояса и скрытыми дверными ручками. Длина машины — 4760 мм, ширина — 1936 мм, высота — 1650 мм, база колёс — 2845 мм, а стандартные колёса — 19 дюймов. Задняя часть оборудована сплошной светодиодной фарой и крупным диффузором.

Салон сосредоточен вокруг 15,6-дюймового центрального экрана и 22,8-дюймового HUD. Поддерживаются CarPlay и Hicar, а для комфорта предусмотрены быстрая беспроводная зарядка 50 Вт для передних телефонов, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, а также аудиосистема из 18 динамиков.

Все версии Alpha T5 оснащены функциями помощи водителю уровня L2. Старшие комплектации используют интегрированный чип Qualcomm 8775, обеспечивая функции NOA для городских и шоссейных маршрутов, а также интеллектуальный парковочный ассистент для всех сценариев.

Электродвигатели BEV-версий развивают мощность 185 кВт (248 л.с.) и 200 кВт (268 л.с.) с пиковым крутящим моментом 320 Н·м и 360 Н·м. Ёмкость батарей составляет 64,8, 74,4 и 79,2 кВт·ч, обеспечивая пробег 560, 660 и 705 км соответственно. Модель EREV сочетает 1,5-литровый генератор с электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л.с.) и крутящим моментом 365 Н·м, разгоняясь до 100 км/ч за 6,5 секунд, с чисто электрическим пробегом 215 км и комбинированным запасом хода 1215 км.