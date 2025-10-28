BYD K-Car замечен без камуфляжа перед дебютом в Японии

Электромобиль BYD K-Car был впервые замечен без камуфляжа перед официальной презентацией на Japanese Mobility Show 2025, которая состоится 30 октября. Модель станет доступной начальной версией компании с ориентировочной ценой около 2 млн иен (13 085 USD).

BYD K-Car создан для японского сегмента компактных автомобилей Keijidosha, длина которых не превышает 3,4 метра, ширина — 1,48 метра, высота — 2 метра, а объём двигателя ограничен 670 куб. см. В 2024 году ключевые компактные автомобили занимали 38% рынка Японии, и новая модель BYD намерена конкурировать в этом сегменте.

На опубликованных фотографиях автомобиль белого цвета с затемнёнными стойками, создающими эффект подвесной крыши. Модель оснащена многоспицевыми серыми алюминиевыми дисками, раздвижными задними дверями, черными зеркалами и закруглёнными фарами. Крыша плоская для увеличения пространства салона, а колёсная база сравнительно длинная при коротких свесах.

Интерьер включает трёхспицевое рулевое колесо и плавающий сенсорный экран. Электромобиль оснащён батареей LFP ёмкостью 20 кВт·ч с WLTC-запасом хода около 180 км. Подробности о двигателе пока не раскрыты. Для сравнения, аналогичный Honda N-Box стартует от 1 782 000 иен (11 650 USD).