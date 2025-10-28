GWM Tank 300 Diesel отправится в Антарктиду для поддержки китайской экспедиции

Компания Great Wall Motor (GWM) объявила, что дизельная версия внедорожника Tank 300 примет участие в предстоящей научной экспедиции Китая в Антарктиду. Автомобиль будет использоваться для транспортировки персонала, доставки материалов и поддержки полевых операций в экстремальных условиях с низкими температурами, снежными и ледовыми участками, а также трещинами в ледниках.

Сотрудничество было оформлено в виде соглашения между GWM и Китайским полярным исследовательским центром (CPRC) на техническом центре GWM в Баодине. В рамках сотрудничества стороны совместно будут проводить исследования и испытания полярных экспедиционных транспортных средств, проверять их надёжность, внедорожные возможности и работу в условиях экстремального холода. Технические специалисты GWM впервые примут участие в полярной экспедиции в составе официальной команды.

Tank 300 Diesel получил статус «одобренного транспортного средства для антарктических и арктических экспедиций Китая». Отправляемая в Антарктиду машина является стандартной серийной моделью без существенных модификаций и будет работать на станции Great Wall на острове Кинг-Джордж. Во время подготовки эксперты CPRC оценили работу автомобиля в условиях, моделируемых в лаборатории, включая снежные бури и температуры ниже -30 °C. Tank 300 успешно прошёл тесты запуска двигателя, размораживания и обогрева.

Модель оснащена 2,4-литровым турбодизельным двигателем мощностью 135 кВт и крутящим моментом 480 Н·м. Дизель выбран за его надёжность и эффективность при низких температурах. До экспедиции автомобиль прошёл более 14 000 часов стендовых испытаний двигателя и многосезонные полевые тесты от пустынь Турпана до замёрзших регионов Хэйхэ.

Кроме Tank 300, в экспедиции примет участие электрический седан Avatr 12, который станет первым автомобилем на новых источниках энергии, протестированным в реальных условиях Антарктиды. Совместная работа GWM и CPRC будет продолжена в рамках обмена данными и совместных тестов, направленных на создание транспортных средств для полярных исследований и других сложных условий.