Производитель масел «Газпромнефть-СМ» организовал научную конференцию 

«Газпромнефть – смазочные материалы» выступила организатором VIII Научно-технической конференции (НТК). На ней представили свыше 80 проектов в самых разных областях: от расширения продуктовой линейки и внедрения новых технологий до модернизации оборудования и повышения эффективности производства.

Мероприятие объединило свыше 120 специалистов разных отраслей и студентов ведущих вузов страны. В этом году на НТК представили проекты в сферах диверсификации, коммерции, повышения эффективности производства, логистики, маркетинга и многих других. Участники, в частности, поделились идеями по роботизации заводов, модификации составов автомобильных масел, созданию новых проектов на основе искусственного интеллекта.

Научно-техническая конференция проходит ежегодно и является частью стратегии компании по развитию потенциала сотрудников.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Развитие кадрового потенциала сотрудников является одной из приоритетных задач «Газпромнефть-СМ». Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить даже о самых смелых и новаторских идеях».

По его словам, благодаря НТК десятки новаторских идей были реализованы и принесли пользу не только компании, но российской отрасли смазочных материалов в целом.