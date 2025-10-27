Volkswagen продолжит производство в Германии на следующей неделе

Volkswagen заявила, что производство на своих немецких предприятиях будет продолжаться по плану на следующей неделе, несмотря на перебои в цепочке поставок, вызванные экспортным запретом Китая на чипы от нидерландского производителя Nexperia. Компания предупредила, что в дальнейшем возможны краткосрочные сбои в работе сети.

В ответ на текущие вызовы Volkswagen рассматривает альтернативные варианты поставок и ведёт переговоры с потенциальными поставщиками, чтобы минимизировать риски. Компания также поддерживает связь с соответствующими заинтересованными сторонами для раннего выявления возможных рисков и принятия необходимых мер.