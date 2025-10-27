GWM представила Haval H6L с дизайном Xiaolong Max, старт продаж в ноябре 2025

Бренд Haval компании GWM опубликовал официальные фотографии и характеристики нового бензинового внедорожника H6L. Модель во многом основана на Xiaolong Max, но получила незначительные обновления внешности: переработанную переднюю решётку, увеличенные боковые воздухозаборники и небольшие изменения пропорций кузова. Силуэт остался схожим, с чёрной окантовкой окон, колесами в стиле «петалей» и скрытыми выхлопными патрубками.

Передние и задние фонари выполнены в сквозном стиле, с подсвечиваемой надписью «HAVAL» по центру. Размеры H6L составляют 4800 мм в длину, 1895 мм в ширину, 1730 мм в высоту при колесной базе 2810 мм — модель немного длиннее и выше Xiaolong Max, при этом внутреннее пространство практически не изменилось.

Салон предлагает три цветовые схемы: Autumn Brown-Beige, Exploration Black и Canyon Brown. Центральный дисплей имеет диагональ 14,6 дюйма, предусмотрен проекционный HUD и 64-цветная подсветка интерьера. Передние и задние сиденья оснащены подогревом, а передние — вентиляцией и массажем. Водительское кресло регулируется в 8 направлениях с поддержкой поясницы в 4 направлениях, а спинки задних сидений могут наклоняться на 27° или 32°.

Дополнительные элементы интерьера включают двухслойное звукоизоляционное стекло, 10 динамиков с объемным звуком, голосовое управление, систему очистки салона и 28 отделений для хранения. Задние сиденья складываются в ровный пол одним касанием.

В моторной линейке представлены 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 135 кВт и 2,0-литровый турбо на 175 кВт, оба агрегата сочетаются с автоматической коробкой передач. Подробные показатели расхода топлива пока не объявлены.

H6L заменяет бензиновую версию Xiaolong Max и возвращает классическую для Haval серию «H» для городских SUV. Добавление буквы «L» обозначает слегка увеличенный кузов по сравнению с H6, что позволяет модели дополнять, а не заменять стандартный H6 в сегменте компактных и среднеразмерных внедорожников.

Ожидается, что продажи начнутся в ноябре 2025 года, а цена на рынке составит примерно 100–150 тысяч юаней (около 13 800–20 700 долларов США).