Представлен Rolls-Royce Phantom Centenary: роскошь, эксклюзив и высокая цена

Rolls-Royce представил ограниченную серию Phantom Centenary, приуроченную к столетию своей культовой модели. Всего будет выпущено 25 автомобилей, каждый из которых демонстрирует высочайший уровень мастерства и внимания к деталям, ставя акцент на эксклюзивность и роскошь.

Модель создана на базе текущего поколения Phantom Series II и включает уникальные элементы отделки. Двухцветный кузов выполнен в стиле «старого Голливуда» с белыми боковыми панелями и чёрными крышкой, капотом, бамперами и багажником. Поверхность покрыта специальным лаком Super Champagne Crystal с мельчайшими кристаллами стекла. 22-дюймовые колёса имеют 25 тонких линий, символизирующих каждый из автомобилей серии, а значки автомобиля украшены позолотой. Фирменная статуэтка Spirit of Ecstasy изготовлена из 18-каратного золота и покрыта 24-каратным, при этом используется оригинальный дизайн первых Phantom.

Особое внимание уделено салону. На различных поверхностях воспроизведены 77 эскизов, связанные с историей модели, с использованием печати на ткани, лазерной гравировки, вышивки и мозаики из древесины. Задние сиденья украшены 160 000 вышитых стежков, передние — лазерной гравировкой с градиентной окраской от белого к чёрному. Декоративные панели из чёрного дерева демонстрируют трёхмерную инкрустацию, золочение и многослойную окраску. На потолке выполнены 440 000 вышитых стежков, создающих изображение завода в Гудвуде, а Dashboard Gallery содержит 50 алюминиевых элементов, напоминающих страницы книги, подсвеченных сменяющимся светом.

Rolls-Royce подчеркивает, что создание Phantom Centenary потребовало использования передовых технологий и новых методов обработки материалов. Автомобиль позиционируется как исключительный объект коллекционирования, доступный только владельцам с высокими финансовыми возможностями.