VW обеспечил доступ к альтернативным чипам из-за проблем с Nexperia

Volkswagen обеспечил доступ к полупроводникам от альтернативного поставщика, чтобы снизить риски перебоев в производстве из-за запрета Китая на экспорт чипов, производимых Nexperia. По словам Кристиана Фоллмера, главы производства бренда VW, новая поставка может компенсировать дефицит этих компонентов.

Дефицит Nexperia затрагивает недорогие массово выпускаемые чипы, которые выполняют важные функции, включая переключатели и органы управления рулём. VW обычно получает такие компоненты через своих поставщиков, и точная роль компании в переговорах пока неизвестна. Возможность быстрой поставки и совместимость новых чипов с существующими системами автомобилей остаются неопределёнными.

Производство моделей Golf и Tiguan приостановлено 24 октября для планового обслуживания, а возобновление работы заводов может задержаться на неопределённый срок. Автопроизводитель уже несколько недель ищет альтернативные источники поставок и поддерживает тесный контакт с потенциальными партнёрами.

Проблемы начались после того, как нидерландские власти взяли под контроль Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech, ссылаясь на вопросы интеллектуальной собственности. Недавняя декларация независимости китайского подразделения компании усугубила ситуацию.

По прогнозам отраслевых экспертов, нехватка чипов может коснуться ключевых европейских автопоставщиков в течение недели, а влияние на всю отрасль — в течение 10–20 дней. Правительство Германии проводит интенсивные консультации по последствиям ситуации с Nexperia.