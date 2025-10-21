Leapmotor готовит компактные электромобили для Европы в 2026 году

Компания Leapmotor, китайский партнёр Stellantis, анонсировала выпуск новой серии бюджетных электромобилей, ориентированных на европейский рынок. Первая модель из этой линейки, вероятно, будет представлена в первом квартале 2026 года. Серия включает компактный кроссовер A10 и хэтчбек A05. Эти автомобили будут доступны в Европе через дилерскую сеть Stellantis. Модели будут собираться на заводах в Европе, что позволит избежать высоких пошлин на импорт китайских электромобилей. Цены на новые автомобили будут конкурентоспособными, с акцентом на доступность и современные технологии.