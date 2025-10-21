Представлен Toyota Land Cruiser FJ — компактный внедорожник с легендарной проходимостью

Toyota показала новый Land Cruiser FJ — компактный внедорожник длиной 4,575 метра, созданный для бездорожья и ориентированный на конкуренцию с будущим Land Rover Defender Sport. Запуск модели намечен в Японии на середину 2026 года, информация о продажах в Европе пока отсутствует.

Автомобиль был представлен онлайн перед официальной премьерой на Tokyo Motor Show. Land Cruiser FJ получил строгий, квадратный дизайн, схожий с полноразмерным Land Cruiser 2023 года, включая угловые колесные арки, расширенные защитные накладки, разделённую линию окон, вертикальное лобовое стекло и рейлинги на крыше. Как и у старшей модели, предусмотрены два варианта передней части, один из которых оснащён круглыми фарами, напоминающими прошлые поколения Land Cruiser.

Задняя часть отличается: здесь установлен внешний запасной диск и затемнённая стеклянная дверь багажника в стиле Aygo. Съёмные угловые бамперы позволяют заменять повреждённые элементы и повышают возможности кастомизации.

Салон оборудован большим центральным экраном мультимедиа, цифровой приборной панелью, крупным рычагом переключения передач и рядом физических кнопок. Материалы отделки рассчитаны на практичность и семейное использование, а на стойках A установлены крупные ручки, характерные для Land Cruiser.

Под капотом установлен бензиновый мотор объёмом 2,7 литра с мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 246 Н·м, работающий с шестиступенчатым автоматом и системой полного привода с подключаемой задней осью. Производитель заявляет о высокой проходимости и надёжности, соответствующих стандартам Land Cruiser.

Дополнительная информация о Land Cruiser FJ, включая возможный выход модели на европейский рынок, будет представлена на Tokyo Motor Show.