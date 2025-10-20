Эксперты объяснили, почему Hongqi пока не дотягивает до премиум-класса

Китайский автопроизводитель Hongqi активно осваивает российский рынок и пытается занять нишу ушедших люксовых брендов. Однако, по мнению специалистов, называть Hongqi полноценным премиумом пока рано.

Марка, основанная в 1958 году, долгое время считалась государственным проектом, выпускавшим автомобили для партийных лидеров и высокопоставленных чиновников. Из-за этого бренд до сих пор воспринимается скорее как символ официального статуса, а не личной роскоши.

Хотя современные модели Hongqi — в частности H9 и E-HS9 — получили современный дизайн, продвинутую электронику и высокий уровень комфорта, по качеству сборки и инженерным решениям они всё ещё уступают европейским конкурентам. Владельцы отмечают, что отделка и используемые материалы не всегда соответствуют ожиданиям от автомобилей класса «люкс».

Ещё одной проблемой остаётся ограниченное присутствие марки на мировом рынке. Hongqi практически не представлен в Европе и США, что снижает его престиж и мешает формированию устойчивого имиджа международного бренда.

Несмотря на значительный прогресс и растущий интерес со стороны покупателей, эксперты считают, что Hongqi пока находится лишь на пути к премиум-уровню, но ещё не стал его полноценным участником.